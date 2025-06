De Week van de valpreventie, prikacties voor griepvaccinatie en borstkankerscreening. Het zijn maar enkele van de vele acties waar de Gezondheidsmakers de schouders onder zetten. Samen met het netwerk van lokale diensten en partners maken zij gezondheid en preventie toegankelijk.

"We proberen in te zetten op de leefstijl en vereenzaming en vergrijzing tegen te gaan. Maar vaak zien we dat de meest kwetsbaren in de samenleving daar vaak minder aandacht aan besteden. Daarom moeten lokale besturen daar volop op inzetten", zegt Tine Verfaillie van Gezondheidsmakers.