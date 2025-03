Terwijl het nieuwe beleidsplan voor de stad nog in de maak is, pleit N-VA voor tal van initiatieven om Brugge naar eigen zeggen mooier, veiliger en innovatiever te maken. De partij stelt onder meer voor om een lokaal vrijwilligerskorps op te richten, waarin Bruggelingen zich kunnen inzetten bij noodsituaties zoals overstromingen of grote stormen. "Dit zou niet alleen de hulpdiensten ondersteunen, maar ook het gemeenschapsgevoel in de stad versterken."