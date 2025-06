Met het hitteplan wil Knokke-Heist de veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid in het centrum garanderen. Zo wordt er strenger gecontroleerd op overlast, zoals zwerfvuil, lawaai en foutparkeren. Bij extreme drukte wordt ook het centrum tijdelijk afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

En net daar liep het vorige week op de eerste testdagen mis, met lange files tot gevolg. “Het plan was tijdens de eerste dagen niet perfect. Dat moeten we durven toegeven, maar het is een instrument in ontwikkeling. We sturen dan ook bij", klinkt het bij het gemeentebestuur.