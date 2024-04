Het was een origineel idee om hun nieuwe plaat ‘The Signal’ voor te stellen. De plaat zelf klinkt ook iets anders dan anders. Er zijn bijvoorbeeld heel wat samenwerkingen met andere muzikanten, en er is met nieuwe synthesizers geëxperimenteerd.

“Het was echt leuk aan deze plaat om met veel mensen samen te werken. Ik denk altijd, omdat we iets samen maken, zal het altijd Compact Disk Dummies klinken. We kunnen eigenlijk heel zot gaan en het zal altijd op zijn pootjes terecht komen”, klinkt het bij de broers.

De fans weten de plaat alvast te smaken. “Het is anders, maar het is zeker even goed. De muziek doet je bewegen, en da’s voor mij heel belangrijk. Muziek moet emoties opwekken”, vertelt fan Tom van Melkebeke.