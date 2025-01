Vanavond en morgenochtend is het opnieuw opletten geblazen voor wie de weg op moet. Her en der kan het erg glad zijn. Dat was ook vanochtend het geval waardoor zelfs even het vooralarm van de medisch rampenplan in onze provincie van kracht was. Enkele auto's belandden in de gracht, maar vooral ook fietsers en voetgangers lieten zich verrassen.