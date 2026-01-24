Tot nu moesten mensen met autisme altijd een begeleider mee hebben als ze via de prikkelarme wachtrij op een attractie wilden. Volgens het pretpark voor de veiligheid. Discriminerend vond onder meer een vereniging voor mensen met autisme.

Het pretpark moet de regels nu aanpassen. Eerder moest ook Plopsaland in De Panne aanpassingen doorvoeren, al is dat volgens de autismevereniging nog niet gebeurd.