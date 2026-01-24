6°C
Aanmelden
Nieuws
Ieper

Na reeks klach­ten: ook men­sen met autis­me zon­der bege­lei­der wel­kom in prik­kel­ar­me wacht­rij in Bellewaerde

Bellewaerde

Pretpark Bellewaerde in Ieper moet vanaf nu ook mensen met autisme toelaten in de prikkelarme wachtrij zonder begeleider. Dat oordeelt Het Vlaams Mensenrechteninstituut na enkele klachten.

Tot nu moesten mensen met autisme altijd een begeleider mee hebben als ze via de prikkelarme wachtrij op een attractie wilden. Volgens het pretpark voor de veiligheid. Discriminerend vond onder meer een vereniging voor mensen met autisme. 

Het pretpark moet de regels nu aanpassen. Eerder moest ook Plopsaland in De Panne aanpassingen doorvoeren, al is dat volgens de autismevereniging nog niet gebeurd.

De redactie

Meest gelezen

pannenkoeken
Nieuws

Terugroepactie voor pannenkoeken, ook Brugs merk De Brugse Pannenkoeken getroffen
Verkeershinder langs Gentseweg na ongeval met vuilniswagen in Sint-Eloois-Vijve
Nieuws
Update

Verkeershinder langs Gentseweg na ongeval met vuilniswagen in Sint-Eloois-Vijve
Politieactie Kortrijk Veemarkt
Nieuws

Grote politieactie bij winkelcentrum K in Kortrijk afgelopen: een persoon opgepakt

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
6°C
Aanmelden