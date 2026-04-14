Na overlijden oudste Belg, wie zijn de oudste West-Vlamingen eigenlijk? Elisabeth (109) en Alfons (108)
Denise Waelbers, de oudste inwoner van ons land, is overleden. Waelbers was 110 jaar oud en woonde nog thuis, in een appartement in het Antwerpse Mortsel. Hoe zit het in West-Vlaanderen, wie zijn hier de oudste man en vrouw?
De oudste vrouw is nu Jeanne Vandenplas uit Vlaams-Brabant (109 jaar en 293 dagen). Zij wordt op de voet gevolgd door Elisabeth Vermont uit Moorslede. Zij is 109 jaar en 186 dagen oud. Wij waren erbij toen Elisabeth op 12 oktober haar 109de verjaardag vierde:
De oudste man in ons land is Alfons Declerck, die 108 jaar en 324 dagen oud is. Hij werd op 27 mei 1917 geboren in Bristol in het Verenigd Koninkrijk, maar woont in Oostende. Wij waren er bij toen hij op 27 mei zijn 108ste verjaardag vierde:
