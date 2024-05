In 2018 kreeg het gemeentebestuur ongelijk, en in 2022, in beroep, ook. Toen trok de gemeente naar het Hof van Cassatie. Maar intussen zijn beide partijen met elkaar gaan praten, en dat heeft nu tot een dadingovereenkomst geleid. Een dadingovereenkomst is een wederzijds akkoord tussen de partijen, waarbij toegevingen worden gedaan om het geschil te beslechten. Burgemeester Jan Morbee: “Het gemeentebestuur van Knokke-Heist en de brandweerlui zijn alvast opgelucht dat er een oplossing is. De overeenkomst zorgt ervoor dat verdere juridische procedures worden vermeden en beide partijen dit geschil nu definitief achter zich kunnen laten.

De brandweer van Knokke-Heist maakt intussen deel uit van Hulpverleningszone 1.