Na dodelijke steekpartijen Roeselare: criminele Afghanen sneller teruggestuurd?
Minister van Asiel en Migratie Van Bossuyt wil samen met haar collega-Europese ministers onderhandelen met het Afghaanse Talibanregime. Doel is om criminele Afghanen en Afghanen die hier illegaal verblijven terug te sturen.
De prioriteit komt er na onder meer de steekpartijen in Roeselare. Daarbij doodde een Afghaanse vluchteling drie mensen. Bij uitwijzing is terugkeer niet mogelijk omdat er geen contacten zijn met het regime. Morgen is er een migratietop in München.
De redactie