Mattijs Bulcaen slaagde erin om met prime editing-technologie DNA-fouten te herstellen in de cellen van patiënten met mucoviscidose, ook wel taaislijmziekte genoemd. Dat is de meest voorkomende erfelijke en dodelijke aandoening in Europa. Zijn techniek bouwt verder op de bekende crispr-cas-methode en toont veelbelovende resultaten in het labo.

“De euforie die ik voelde, herinner ik me nog levendig,” zegt Bulcaen. “Spellingcorrectie op chromosomen is geen sciencefiction meer. Het onderzoek voelt als een marathon, maar de eerste helft hebben we al overwonnen.”

