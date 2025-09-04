Na baanbrekend onderzoek naar mucoviscidose: West-Vlaming Mattijs Bulcaen wint Eos Pipet 2025 én Publieksprijs
Biochemicus Mattijs Bulcaen (KU Leuven) uit Waregem is door vakjury én publiek uitgeroepen tot meest beloftevolle jonge onderzoeker. Hij wint zowel de Eos Pipet 2025 als de Publieksprijs voor zijn baanbrekend onderzoek naar mucoviscidose.
Mattijs Bulcaen slaagde erin om met prime editing-technologie DNA-fouten te herstellen in de cellen van patiënten met mucoviscidose, ook wel taaislijmziekte genoemd. Dat is de meest voorkomende erfelijke en dodelijke aandoening in Europa. Zijn techniek bouwt verder op de bekende crispr-cas-methode en toont veelbelovende resultaten in het labo.
“De euforie die ik voelde, herinner ik me nog levendig,” zegt Bulcaen. “Spellingcorrectie op chromosomen is geen sciencefiction meer. Het onderzoek voelt als een marathon, maar de eerste helft hebben we al overwonnen.”
Prijs voor veelbelovende onderzoekers
De Eos Pipet, een initiatief van het wetenschapsblad Eos en de Jonge Academie, bekroont elk jaar de meest veelbelovende jonge onderzoeker. Naast de juryprijs kon Bulcaen ook het publiek overtuigen.
Hij krijgt voor beide prijzen een kunstwerk van leden van de Jonge Academie: Kevin Trappeniers en Nicolas Baeyens.