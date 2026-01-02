Rond het bedrijf is een beschermingszone van 3 kilometer en een bewakingszone van 10 kilometer ingesteld. Binnen de ruimste zone moeten alle houders hun pluimvee afschermen. Binnen de zone van 3 km geldt die verplichting ook voor andere vogels.

Naast de besmettingen bij professionele en particuliere houders worden ook veel besmettingen vastgesteld bij wilde vogels. Het FAVV waarschuwt dat dode of zieke vogels niet mogen worden aangeraakt.

Vogelgriep is een zeer besmettelijke virusziekte waar bijna alle vogelsoorten gevoelig voor zijn. De ernst van de ziekte verschilt per dier en is afhankelijk van de virusstam, de omgeving en eventuele andere infecties. Besmetting bij mensen is uitzonderlijk.