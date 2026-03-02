De moord op Claudine Vandervloet, geboren in Oostende in 1934, is een coldcase. Maar Oostendekenner en auteur Marc Casier is er nog steeds mee bezig. Ruim 100 mannen zijn in 1957 verhoord. Het gerecht heeft nooit de dader kunnen pakken. Marc Casier: “Ik was 10 jaar als dat gebeurde, in 1957. Ik hoorde mijn ouders daar iedere dag van spreken, weken aan een stuk. Ze hadden dat lijk gevonden op het strand. Velen waren verdacht, maar de grootste verdachte was André Sabbe, haar ex, natuurlijk."

Alibi

Bij de ontdekking van het lijk liep er nog bloed uit haar oren en neus. Er zat een sjaal rond haar mond. Vandervloet had geen papieren bij, alleen een trouwring met daarop "André-Claudine 1955". Ze lag in avondjurk dood op het strand. Haar kousen, schoenen en mantel bleven voor altijd spoorloos. Wellicht was ze op het hoofd geslagen, mogelijk door André Sabbe, maar die had een alibi die door niemand werd geloofd. “Dat is een heel speciaal man geweest. Niet in de goede zin ook. Hij is ook zelf vermoord geweest. Overboord gegooid door zijn eigen bemanning na een ruzie aan boord.

