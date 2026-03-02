Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Bijna
69 jaar geleden is in Lombardsijde op het strand het lichaam van een
jonge vrouw uit Oostende dood aangetroffen. Het werd de onopgeloste
moordzaak op Claudine Vandervloet (23), die tot op vandaag
bij veel wat oudere mensen tot de verbeelding spreekt. Vanmiddag kwamen
enkele amateur speurders en nakomelingen samen om de zaak Vandervloet nog eens onder de loep te nemen.
De moord op Claudine Vandervloet, geboren in Oostende in 1934, is een coldcase. Maar Oostendekenner en auteur Marc Casier is er nog steeds mee bezig. Ruim 100 mannen zijn in 1957 verhoord. Het gerecht heeft nooit de dader kunnen pakken. Marc Casier: “Ik was 10 jaar als dat gebeurde, in 1957. Ik hoorde mijn ouders daar iedere dag van spreken, weken aan een stuk. Ze hadden dat lijk gevonden op het strand. Velen waren verdacht, maar de grootste verdachte was André Sabbe, haar ex, natuurlijk."
Alibi
Bij de ontdekking van het lijk liep er nog bloed uit haar oren en neus. Er zat een sjaal rond haar mond. Vandervloet had geen papieren bij, alleen een trouwring met daarop "André-Claudine 1955". Ze lag in avondjurk dood op het strand. Haar kousen, schoenen en mantel bleven voor altijd spoorloos. Wellicht was ze op het hoofd geslagen, mogelijk door André Sabbe, maar die had een alibi die door niemand werd geloofd. “Dat is een heel speciaal man geweest. Niet in de goede zin ook. Hij is ook zelf vermoord geweest. Overboord gegooid door zijn eigen bemanning na een ruzie aan boord.
"Hij was een schipper, een smokkelaar, een bedrieger, alles wat je kunt bedenken.”
Het gerecht heeft nooit kunnen bewijzen dat hij de moordenaar was. Maar over Sabbe, die in 1980 overleed, is jarenlang van alles verteld. Ook Blankenbergenaar Piet Wittewrongel studeert op zijn geschiedenis. “Je kunt het niet bewijzen. Het blijft een mysterie. Blijkbaar zou hij ook een buitenechtelijk kind zijn van Prins Karel. Hij was blijkbaar ook zeer goed bevriend met Prins Albert toen die hier in Oostende zijn militaire dienst deed.”
Dochter
Het fijne over André Sabbe gaan we allicht nooit weten. Vanmiddag kwam ook de biologische dochter van Claudine Vandervloet luisteren in Oostende. Zij werd nog voor het huwelijk in 1955 afgestaan en geadopteerd door een ander koppel. Veronique Sepulcre, dochter van Claudine Vandervloet: “Ik was 2,5 jaar als ze vermoord werd, maar mijn adoptieouders hebben niets gezegd. Ik was te jong.”
Veronique bezoekt nog geregeld het graf van haar moeder in Lombardsijde. Ze verzamelt alles wat over Claudine is geweten. Vanmiddag kreeg ze onder meer oude documenten en het dagboek van haar grootouders die vertellen over de moord op hun dochter Claudine.