Het is ruim 10 jaar geleden dat er nog eens zo fors is geïnvesteerd in het provinciedomein in de duinen tussen Middelkerke en Oostende. De site van het verdwenen middeleeuwse vissersdorp is één van de belangrijkste archeologische vindplaatsen van ons land.

Depot en bibliotheek

Mathieu de Meyer, coördinator conservator Atlantikwall Raversyde: “We hebben hier 6,5 miljoen geïnvesteerd in deze nieuwe gebouwen. Er is een heel nieuw binnenmuseum gebouwd rond de middeleeuwen, maar ook een kenniscentrum en een depot waarin we onze collectiestukken op een goede manier kunnen bewaren. Ten slotte is er ook een bibliotheek die we ontsluiten voor het publiek."