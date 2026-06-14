Na 3 jaar opent vernieuwd museum en kenniscentrum in provinciedomein Atlantikwall Raversyde
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In het provinciedomein Atlantikwall Raversyde opent volgend weekend het vernieuwde museum en kenniscentrum Walraversyde. De site was bijna drie jaar dicht en nu is er ruim 6 miljoen euro geïnvesteerd. Blikvanger is de gloednieuwe permanente tentoonstelling over het verdwenen Middeleeuwse vissersdorp uit de 15de eeuw.
Het is ruim 10 jaar geleden dat er nog eens zo fors is geïnvesteerd in het provinciedomein in de duinen tussen Middelkerke en Oostende. De site van het verdwenen middeleeuwse vissersdorp is één van de belangrijkste archeologische vindplaatsen van ons land.
Depot en bibliotheek
Mathieu de Meyer, coördinator conservator Atlantikwall Raversyde: “We hebben hier 6,5 miljoen geïnvesteerd in deze nieuwe gebouwen. Er is een heel nieuw binnenmuseum gebouwd rond de middeleeuwen, maar ook een kenniscentrum en een depot waarin we onze collectiestukken op een goede manier kunnen bewaren. Ten slotte is er ook een bibliotheek die we ontsluiten voor het publiek."