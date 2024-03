Wevelgem is één van de drie regionale Vlaamse luchthavens, naast Oostende en Deurne. De focus ligt op privé-zakenvluchten en helikopterverkeer, en dat is al jaren een doorn in het oog van de partij Groen. Die vraagt nog maar eens om de geldkraan dicht te draaien, nu een zoektocht naar een kandidaat-exploitant niets opleverde.

“Het is eigenlijk absurd dat wij miljoenen belastinggeld laten vloeien naar een luchthaven die verlieslatend is, die geen winstgevende jobs oplevert. Daar moeten we gewoon mee stoppen. Het feit dat de privésector niet geïnteresseerd is, betekent dat die luchthaven geen enkele economische functie vervult.” , zegt Groen co-voorzitter Jeremie Vaneeckhout.