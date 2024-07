De vernieuwde N35 brengt tal van verbeteringen met zich mee. Zo is de riolering vernieuwd voor een betere waterafvoer in de Veurnestraat en de Sportlaan in De Panne. Daarnaast stond veiligheid hoog in het vaandel, met aparte fietsstroken, waar mogelijk, en veilige fietsoversteken. Ook de verlichting langs de weg is vernieuwd en uitgebreid, met energiezuinige ledverlichting tot aan de Sfinxstraat in de Panne en verlichte kruispunten.