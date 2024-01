Wegen en Verkeer start volgende maand samen met de stad Brugge een studie op om te bekijken wat er mogelijk is. Of er bijvoorbeeld een ventweg moet komen om het nabije tankstation te bereiken Wél zeker is dat de studie geen rekening houdt met het kruispunt in Lissewege. Dirk De fauw, burgemeester Brugge: “Vanuit Vlaanderen, vanuit AWV wordt duidelijk gesteld: de kostprijs voor deze ingreep is te hoog. Want wij zijn vragende partij om hier een open sleuf met bruggen of een tunnel te voorzien. In 2011, meer dan tien jaar geleden, is dit reeds geraamd op 100 miljoen euro en dat is nu ongetwijfeld 150 miljoen euro. Men heeft die middelen momenteel niet op Vlaams niveau.”