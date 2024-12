In Blankenberge valt komende maandag het doek over een maandenlange politieke impasse. De 27 verkozen gemeenteraadsleden zullen in een geheime stemming beslissen over het toekomstig schepencollege en de voorzitter van de gemeenteraad. Het blok N-VA en CD&VPLUS vraagt steun voor een beleid op maat van de stad en haar inwoners.