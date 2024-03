“Het blijft verdacht dat op zo’n korte tijd meerdere kadavers aanspoelden en we willen dan ook alles in het werk stellen om de zaak op te lossen," zegt korpschef Philip Caestecker "Dankzij een aantal recente meldingen van verdachte handelingen met windhonden in het jachtcircuit, willen we nu de hulp van de burger inschakelen.”

Concreet vraag de politie waakzaamheid als je iets verdachts ziet met windhonden in weides, polders, landelijke gebieden en bossen. Daarbij zijn ook auto's opgemerkt met Britse nummerplaten.