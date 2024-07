Vanavond gaat in Langemark-Poelkapelle de spektakelmusical “Bakelandt, de weg naar de guillotine” in première. 120 figuranten en 40 muzikanten brengen het verhaal van een dievenbende die de regio onveilig maakt op het einde van de 18e eeuw. Het Bakelandtcomité wil met de musical vooral de jonge generaties aanspreken, want dit stukje regionale geschiedenis gaat stilaan verloren.