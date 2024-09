De living, het atelier, het salon en café zullen open blijven tot 10 uur ’s avonds voor creatievelingen. De bijzondere constructie in grijze steen is het enige gebouw dat bovengronds aan de historische site werd toegevoegd.

Kortrijkse schepen van Cultuur Axel Ronse is enthousiast: “We hebben hier meer dan 1000 vierkante meter tentoonstellingsruimte gecreëerd. We hebben er heel bewust voor gekozen om dat onder de grond te doen. We staan hier op een mooie oude abdij, een heel bijzondere site en we wilden vooral die site in haar oorspronkelijkheid bewaren. Met deze site gaan we toch internationaal op Champions League niveau meespelen op museaal vlak.”

Het materiaal waarin het gebouw opgetrokken werd, is uniek in ons land. De steen bestaat uit 60% gerecycleerd materiaal. Dit is het eerste project waarin de steen wordt toegepast. Het volledige museumproject kost 18,7 miljoen euro, waarvan de helft gesubsidieerd is. Het oorspronkelijk plan was om de nieuwe site te openen voor de gemeenteraadsverkiezingen, maar de opening is nu voorzien voor ten vroegste maart. De oorzaak daarvan is slecht gegoten chape.