"We zijn buitengewoon vereerd dat deze unieke zegepenning voortaan in Roeselare te zien is", aldus schepen Matthijs Samyn. "Dit is letterlijk de kiem van de koers en onderstreept de rol van Vlaanderen als bakermat van de wielersport."

Ook minister van Toerisme Melissa Depraetere woonde de onthulling bij, als onderdeel van haar bezoek aan Erfgoeddag. Ze benadrukte het belang van de koers voor de regio: "Met dit unieke stuk zetten we de reputatie van Vlaanderen als fietswalhalla verder kracht bij."