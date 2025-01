Het museum Eperon d'Or biedt een heus aanbod qua activiteiten, waaronder een Lego-activiteit, Pantoffelschieten en in het laatste weekend de 'Sneaker gold'. Voor ieder wat wils en dat loonde ook, exact 25.832 bezoekers kwamen langs in 2024 en het museum belooft dat 2025 nog beter zal worden. "Na de jaarlijkse grote schoonmaak verwelkomen we vanaf 14 januari opnieuw jong en oud met open armen, met enkele nieuwe objecten in de vaste museumopstelling", vertelt conservator Leen Breyne aan Het Nieuwsblad.

Alvast één nieuwe tentoonstelling werd onthuld, namelijk Eigen Kweek. Een expo met Schoendesgin van Belgische bodem, die vanaf 21 maart te zien zal zijn.