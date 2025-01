Vorig jaar trok De Mugge nog op wereldtournee van Sint-Michiels tot Sint-Andries, van Zeebrugge tot Assebroek. Deze keer verkocht hij met één enkele voorstelling het hele Concertgebouw uit, een stunt die niemand voor mogelijk hield. Met nog een extra laatste voorstelling van ‘Ejjet g’hoârd’ in de Magdalenazaal in Brugge. Daarmee rondt de Mugge Van Brugge zijn eindejaarsconférence af, waarin hij alles en iedereen op de korrel neemt in zijn eigen, vaak ongezouten stijl.

Een nieuwe eindejaarsconférence komt er wel voor de Mugge van Brugge, maar voor eind 2025 is al geen enkele zaal meer beschikbaar in Brugge.