Het ongeluk vond plaats even na 21 uur. De motorrijder reed langs de Torhoutbaan richting Gistel. Hij botste met een kleine bestelwagen die vanuit de tegenovergestelde richting kwam. De bestuurder van de bestelwagen, een 55-jarige man, wou links een oprit oprijden volgens de eerste vaststellingen. De aanrijding kwam er tijdens het manoeuvre.

De crash veroorzaakte veel schade. De zijdeur van de wagen was volledig vernield. De brokstukken en glasscherven lagen verspreid over de weg. De situatie was ernstig, merkten de ambulance en MUG-arts die ter plekke kwamen. Het slachtoffer werd eerst gestabiliseerd, vooraleer hij naar het ziekenhuis werd overgebracht. Zijn familie kwam snel bij het ongeval uit. Ze reden niet ver achterop. De toestand van de motorrijder was vrijdagavond kritiek.

De Torhoutbaan was urenlang afgesloten door de politie om de nodige vaststellingen te doen. Het parket stelde ook een verkeersdeskundige aan, omdat de omstandigheden van het ongeval onduidelijk waren. De bestuurder van de bestelwagen is voor vijftien dagen zijn rijbewijs kwijt.