De motorrijder van 53 verliet rond kwart over elf het centrum van Kortemark. Aan de splitsing van de Ichtegemstraat met de Koekelarestraat reed hij gewoon rechtdoor. Door een middengeleider verloor hij de controle over het stuur, de man vloog dwars door een smal raam naast een voordeur en kwam neer op de grond in de gang. De bewoners van de woning waren niet thuis.