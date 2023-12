Het ongeval gebeurde rond half drie zondagmorgen in de Roeselarestraat in Hooglede. De man reed richting Roeselare en week ter hoogte van het politiekantoor uit waardoor hij tegen een geparkeerde auto botste. "De motor reed er zonder aanwijzingen op", vertelt Carl Vyncke van politiezone RIHO. "We weten niet wat er gebeurd is." Hoewel de hulpdiensten snel aanwezig waren, overleed het slachtoffer ter plekke.