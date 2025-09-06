© Google Street View
Een 50-jarige motorrijder raakte vrijdagavond gewond na verkeersagressie in Torhout. De bestuurder was een tragere tractor aan het inhalen toen hij op zijn beurt ingehaald werd door een bestelwagen. De man claxonneerde uit reflex waarna de wagen zijn remmen dichtgooide. De motard kwam daardoor ten val.
Het incident gebeurde op de Bruggestraat. Door de tractor was er een treintje aan wagens ontstaan. Wanneer de weg vrij was probeerde de motard verschillende auto's in te halen. Toen de bestuurder viel reed de bestelwagen gewoon door. De man kreeg ter plaatse verzorging. Hij zal ook klacht indienen bij de politie.
Gianni Seeuws