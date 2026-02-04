12°C
Nieuws
Izegem

Motor­rij­der (42) zwaar­ge­wond na bot­sing met auto in Izegem

In Izegem gebeurde woensdagmiddag een ongeval op het kruispunt van de Roeselaarsestraat met de Krekelmotestraat. Een motorrijder (42) raakte er zwaargewond na een botsing met een auto. De bestuurder van de wagen (86) bleef ongedeerd, maar de motorrijder werd naar het ziekenhuis overgebracht. 

De brandweer van zone Midwest werd woensdag rond 12.20 uur opgeroepen naar Izegem. Op het kruispunt van de Roeselaarsestraat en de Krekelmotestraat gebeurde een ongeval tussen een motorrijder (42) en een autobestuurder (86). De veertiger reed in de Roeselaarsestraat richting Izegem toen het op het kruispunt met de Krekelmotestraat fout liep. De tachtiger kwam uit de tegenovergestelde richting en wilde links afslaan, maar botste met de motorrijder. De veertiger kwam op de voorruit van de wagen terecht. 

De bromfietser botste links met de wagen en belandde op de voorruit

Meteen snelde het MUG-team ter plaatse. De veertiger kreeg ter plaatse de eerste zorgen toegediend in de rode tent. De auto van de tachtiger was zwaar beschadigd. Een tijdje was het kruispunt voor alle verkeer afgesloten. In de Roeselaarsestraat kon het verkeer beurtelings passeren, maar de Krekelmotestraat bleef dicht.

De redactie
Ongeval

