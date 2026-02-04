De brandweer van zone Midwest werd woensdag rond 12.20 uur opgeroepen naar Izegem. Op het kruispunt van de Roeselaarsestraat en de Krekelmotestraat gebeurde een ongeval tussen een motorrijder (42) en een autobestuurder (86). De veertiger reed in de Roeselaarsestraat richting Izegem toen het op het kruispunt met de Krekelmotestraat fout liep. De tachtiger kwam uit de tegenovergestelde richting en wilde links afslaan, maar botste met de motorrijder. De veertiger kwam op de voorruit van de wagen terecht.

