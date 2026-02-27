Het ongeval gebeurde op de Langemarkseweg ter hoogte van het kruispunt met de Poezelstraat. Een motorrijder is er ingereden op de achterkant van een Volkswagen Golf.

De bestuurder van de motor bleek er erg aan toe en moest ter plaatse gereanimeerd worden, waarna het slachtoffer in kritieke toestand is overgebracht naar het ziekenhuis.

De Langemarkseweg bleef onderbroken voor het verkeer tot alle vaststellingen waren gebeurd. Intussen stuurde het parket van West-Vlaanderen ook een verkeersdeskundige naar de plek van het ongeval om de precieze omstandigheden te onderzoeken.