15°C
Aanmelden
Nieuws
Ieper

Motor­rij­der (25) kri­tiek na onge­val in Boezinge

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Bij Boezinge, een deelgemeente van Ieper, is woensdag in de vooravond een zwaar ongeval gebeurd. Een motorrijder, een man van 25 uit Ieper, is in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.

Het ongeval gebeurde op de Langemarkseweg ter hoogte van het kruispunt met de Poezelstraat. Een motorrijder is er ingereden op de achterkant van een Volkswagen Golf.

De bestuurder van de motor bleek er erg aan toe en moest ter plaatse gereanimeerd worden, waarna het slachtoffer in kritieke toestand is overgebracht naar het ziekenhuis.

De Langemarkseweg bleef onderbroken voor het verkeer tot alle vaststellingen waren gebeurd. Intussen stuurde het parket van West-Vlaanderen ook een verkeersdeskundige naar de plek van het ongeval om de precieze omstandigheden te onderzoeken.

Ongeval Motor Boezinge
Bart Coopman

bart.coopman@focus-wtv.be

Bart Coopman
Ongeval

Meest gelezen

73c4fecb 748a 40a0 84a9 f2d2d617a296
Nieuws

Auto rijdt toch uit wachtrij net wanneer bijzonder transport passeert: bestuurder gewond naar ziekenhuis
Brand heule
Nieuws
Update

Zware brand bij autohandel: onder controle, geen slachtoffers
Tramongeval Nieuwpoort
Nieuws
Update

Tramongeval op de Kaai in Nieuwpoort: vijftien gewonden, één zwaargewond

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Ice trein

Hogesnelheidstrein ICE spoort tijdens zomer tot aan de kust
Werven

Vijf werven op West-Vlaamse autosnelwegen: focus op vernieuwing van wegdek en bruggen
Chauffeur raakt zwaargewond na botsing tegen boom in Lichtervelde
Update

Chauffeur (19) raakt zwaargewond na botsing tegen boom in Lichtervelde
MUG heli

17 procent meer interventies door de West-Vlaamse MUG-helikopter: "Het zit al jaren in een stijgende lijn"
File
Update

Ongeval op E403 zorgt voor filevorming: E17 weer vrijgemaakt
Tramongeval Nieuwpoort
Update

Tramongeval op de Kaai in Nieuwpoort: vijftien gewonden, één zwaargewond
Aanmelden