De militaire begraafplaatsen Ramparts Cemetry, Railway Dugouts Burial Grounds en Bedford House Cemetry in Ieper geven lichtjes tijdens deze kerstperiode. De motorclub Locks & Bikes is hier verantwoordelijk voor. In het totaal zijn er zo'n 3.100 lichtjes geplaats om de gesneuvelde soldaten te herdenken. Nog drie dagen zullen deze begraafplaatsen lichtjes bevatten.