'Een gratis ritje met een motard in paashaaskostuum, het is een inititiatief van twee motorclubs uit West-Vlaanderen.' De Free Bikers uit de zuidelijke Westhoek en de motorclub Protectors of all Children (POAC) uit regio Roeselare trekken vijf dagen rond naar vzw's voor kwetsbare jongeren en mensen met een beperking.

Verkleed als paashaas maken ze daar ritjes met de bewoners. Afgelopen donderdag bezochten ze mensen met een beperking bij Dominiek Savio in Hooglede, vrijdag waren jongeren met een rugzak aan de beurt in De Walhoeve en Twoape in Ieper, vandaag op Pasen zelf trekken ze naar jeugdzorgorganisatie De Loods in Heuvelland, en op paasmaandag eindigen ze in Kerckstede, een organisatie voor volwassenen met een verstandelijke beperking in Staden.