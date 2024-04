De zaal in Budascoop Kortrijk liep alvast aardig vol voor de openingsfilm van Mooov. Animalia toont de schoonheid en diversiteit van Marokko, maar ook de sociale en culturele spanningen in het land. Een filmparel die we zonder Mooov wellicht nooit te zien zouden krijgen. Overal in de wereld worden straffe films gemaakt, maar die geraken niet in onze bioscopen, die gedomineerd worden door de Amerikaanse en Europese cinema.