Het project combineert bewustmakingscampagnes met handhaving. Aan het begin van de zeedijk staat een infostand waar vrijwilligers afvalzakjes en draagbare asbakjes uitdelen. Tegelijk houden handhavers van OVAM, vaak incognito, een oogje in het zeil.

Volgens woordvoerder Jan Verheyen blijkt die combinatie doeltreffend: “We hebben bij eerdere acties in een aantal steden gemerkt dat wanneer we gaan handhaven, de hoeveelheid zwerfvuil daalt met zo’n 10 procent. Combineren we dat met communicatie, de mensen informatie geven en wijzen op het risico op een boete, dan gaat die daling tot 44 procent”, zegt hij.

