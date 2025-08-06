Mooimakers en OVAM sensibiliseren strandgangers tegen zwerfvuil in Oostende
Op het strand van Oostende loopt een gezamenlijke sensibiliseringsactie van Mooimakers en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). Het doel: bezoekers aansporen om hun afval mee te nemen en zo het zwerfvuil aan de kust terug te dringen.
Het project combineert bewustmakingscampagnes met handhaving. Aan het begin van de zeedijk staat een infostand waar vrijwilligers afvalzakjes en draagbare asbakjes uitdelen. Tegelijk houden handhavers van OVAM, vaak incognito, een oogje in het zeil.
Volgens woordvoerder Jan Verheyen blijkt die combinatie doeltreffend: “We hebben bij eerdere acties in een aantal steden gemerkt dat wanneer we gaan handhaven, de hoeveelheid zwerfvuil daalt met zo’n 10 procent. Combineren we dat met communicatie, de mensen informatie geven en wijzen op het risico op een boete, dan gaat die daling tot 44 procent”, zegt hij.
Geldboete
Wie toch afval achterlaat of bijvoorbeeld een sigarettenpeuk op het strand gooit, riskeert een geldboete. “Onze mensen kunnen enkel vaststellingen doen. Die maken ze over aan de gemeentelijke sanctionerende ambtenaar, en die beslist hoe hoog die GAS-boete is. Te beginnen vanaf 50 euro, maar dat kan tot honderden euro’s oplopen, afhankelijk van recidieven en dergelijke meer”, aldus Verheyen.
De actie loopt ook op andere drukke stranden, waaronder Blankenberge. Elke avond wordt er gekeken naar de impact van de maatregelen, zodat de gegevens later kunnen dienen voor toekomstige projecten tegen zwerfvuil aan de kust.