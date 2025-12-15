Erik Vandewalle, bezieler tegelpannenproject: “De optiek was: uitzoeken wie heeft hier opgetreden in dat casino? Met de Baccarabeker en Margriet Mermans. Zij nam telkens pannetjes mee en als ze zangers tegenkwam, dan signeerden ze die. “

Handtekeningen maar ook kunstwerken

Ook bekende striptekenaars en sporters namen een tegelpan onder handen. Sommigen zetten gewoon hun handtekening, anderen maakten er een echt kunstwerk van. Zoals een 3D-creatie van beeldend kunstenaar Hannes D' Haese. “De vogel stelt de vrijheid voor. Die kan vliegen. Wij zitten meestal vast aan een hoop bakstenen voor de rest van ons leven.”

Op het oude casino in Normandische stijl lagen meer dan 300 000 tegelpannen. Eén duizendste daarvan ligt nu te wachten op een koper. De unieke collectie gaat volgende week zaterdag 27 september onder de veilinghamer. De opbrengst gaat integraal naar de werking van de MUG-heli.