'Monuments & Moments' is de titel van het themajaar dat draait rond herdenken. In het Hooge Crater Museum in Ieper zal je daardoor straks opnieuw de 'Bells of Remembrance' horen, na 32 jaar stilte. Niek Benoot, Hooge Crater Museum Ieper: “De klokken keren terug naar het Hooge. Dankzij dit project van Monuments & Moments gaan we de Bells of Remembrance installeren en gaan we zorgen dat die klokken opnieuw elke dag luiden om 11 uur omdat dit toch een bijzonder moment is dat opnieuw moet herdacht worden, en vooral om 11 uur, het uur van de wapenstilstand.”

Oorlogstoerisme blijft belangrijk

Ook Westfront in Nieuwpoort en het In Flanders Fieldsmuseum in Ieper werken rond het thema. Net als het Museum aan de IJzer en de Dodengang in Diksmuide, die voor het eerst samen iets uitwerken. Want met vorig jaar ruim 360.000 bezoekers in de Westhoek, blijft oorlogstoerisme belangrijk. Herlinde Rollez, schepen van Toerisme Diksmuide: “Zowel de IJzertoren als de Dodengang trekken nog jaarlijks 50.000 bezoekers naar Diksmuide. We zien ook vaak dat die naar ons centrum komen, dat is ook goed voor de horeca en onze evenementen, dat trekt volk aan.’

Toerisme Vlaanderen en Westtoer investeren samen 1,2 miljoen euro in de projecten.