Kenneth Berth: "Een half jaar geleden was ik in Parijs, heel zorgeloos aan het rondwandelen en opeens steek ik een zebrapad over, het is groen licht, en er komt een auto aan."

Die auto maait Kenneth van de weg. Hij kan een half jaar niet meer stappen. In de maanden die volgen gaat hij op zoek naar de persoon achter de man die hem aanreed. Daarvoor spreekt hij met andere slachtoffers en veroorzakers van verkeersongevallen. "Hoe moet je daarmee leren omgaan? Ga ik de rest van mijn leven boos blijven op een personage van wie ik een slechtere persoon heb gemaakt dan die misschien is? Dat wil ik dan ook niet. Ik wilde heel graag de ander zien, de persoon zien, een mens zien, een mens bijna inde ogen kunnen kijken om te zien dat het monster dat ik ervan maak misschien niet zo’n groot monster is."