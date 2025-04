Mohammed Zeryouh verhuisde in 2016 vanuit Marokko naar België. Twee jaar later knoopte hij een relatie aan met Heidi Braye, die hij via zijn zus had leren kennen. In februari 2022 kwam het na een hoogoplopende ruzie tot een breuk, maar het koppel verzoende zich in september 2022. In de tussenperiode hadden Zeryouh en Braye allebei wel een andere partner gehad.