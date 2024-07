Moen Feest lokt meer dan 15.000 bezoekers

De organisatie van Moen Feest is enthousiast over de grote opkomst: “De locatie is uniek, hier naast het Kanaal Bossuit-Kortrijk. En we brengen een unieke affiche met de toppers uit de Vlaamse muziekindustrie. Het is een recordeditie dit jaar. Vorig jaar 14.000 bezoekers en dit jaar gaan we boven de 15.000 landen. Het werkt effectief, ja”, vertelt Niko Vanderschelden.