In Moen, een deelgemeente van Zwevegem, is het feestgevoel al vier dagen onafgebroken aanwezig. Met optredens van onder meer Triggerfinger, Helmut Lotti, Therapy?, Niels Destadsbader en Metejoor brengt het festival een opvallend eclectische line-up. “Het lijkt misschien een allegaartje, maar het werkt”, zegt organisator Niko Vanderschelden. “Mensen appreciëren dat er voor elk wat wils is. Jongeren, gezinnen en oudere fans, ze vinden hier allemaal iets naar hun smaak.”