Volgens het Vlaams Verkeerscentrum stond het verkeer muurvast. De file reikte tot voor Lichtervelde en automobilisten moesten rekening houden met meer dan één uur vertraging.

Ook in de andere rijrichting, richting Kortrijk, was een ongeval gebeurd ter hoogte van Lichtervelde. Daarbij was één rijstrook afgesloten. Tussen Ruddervoorde en Lichtervelde liep de wachttijd op tot 45 minuten. Eén persoon werd naar het ziekenhuis gebracht uit voorzorg.