Torhout

Moei­za­me och­tend­spits op E403: lan­ge file door ket­ting­bot­sing, ook onge­val op ander rijvak

Vkotorhout

De ochtendspits op de E403 ter hoogte van Torhout is heel moeizaam verlopen. Automobilisten stonden deze ochtend in lange files na twee ongevallen in beide rijrichtingen. Een kettingbotsing met zeven voertuigen richting Brugge en een tweede ongeval in Lichtervelde richting Kortrijk zorgen voor zware verkeershinder. Het ging vooral om materiële schade. Eén persoon werd naar het ziekenhuis gebracht uit voorzorg.

File

De ochtendspits op de E403 rond Torhout verliep deze ochtend bijzonder moeizaam door twee ongevallen. Een eerste incident gebeurde omstreeks 7.20 uur richting Brugge, ter hoogte van het op- en afrittencomplex in Torhout. Door een kettingbotsing met zeven voertuigen was de linkerrijstrook versperd. Zes auto's en een bestelwagen reden op elkaar in. Volgens de eerste informatie was er enkel materiële schade.

Volgens het Vlaams Verkeerscentrum stond het verkeer muurvast. De file reikte tot voor Lichtervelde en automobilisten moesten rekening houden met meer dan één uur vertraging.

Ook in de andere rijrichting, richting Kortrijk, was een ongeval gebeurd ter hoogte van Lichtervelde. Daarbij was één rijstrook afgesloten. Tussen Ruddervoorde en Lichtervelde liep de wachttijd op tot 45 minuten. Eén persoon werd naar het ziekenhuis gebracht uit voorzorg.

Wazevko

© Waze om 8u40

Redactie
Ongeval E403 File

