Door een ongeval op de E403 ter hoogte van de afrit Roeselare-Rumbeke in de richting van Brugge, is er een rijstrook versperd. Er staat een file vanaf de parking in Oekene. Eerder deze ochtend was er al een ongeval in de omgekeerde richting, ter hoogte van het parkeerterrein in Oekene. De linker- en middenrijstrook waren er even afgesloten.

Verder was het ook aanschuiven door een ongeval op de E403 richting Brugge, ter hoogte van Torhout. In de andere richting gebeurde op dezelfde plaats een ander ongeval. De linkerrijstrook is intussen opnieuw vrij.

Ook op de R8 rond Kortrijk was het op verschillende plaatsen aanschuiven, net als op de A19 richting Kortrijk, ter hoogte van Kortrijk-West.