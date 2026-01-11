Moeilijke ochtendspits op E17: meerdere auto’s betrokken bij ongeval in Deerlijk, ook ongeval in Waregem
Vlaams Verkeerscentrum
Het is een moeilijke ochtendspits op de E17 vanmorgen, door een ongeval in Deerlijk met meerdere voertuigen. En ook in Waregem is er een ongeval op de E17, maar dan richting Kortrijk.
Het ongeval gebeurde kort na half acht, op de E17 in Deerlijk in de richting van Gent. Volgens getuigen zijn daar meerdere auto's op elkaar ingereden, zeker een zestal. Er is gelukkig vooral blikschade.
Het ongeval zorgt wel voor een lange file vanuit Kortrijk, richting Gent.
Ook problemen in andere richting
Kort na het ongeval in Deerlijk gebeurde ook in Waregem een ongeval op de snelweg, maar dan in de richting van Kortrijk. Dat zorgt voor een file al van voor de afrit Kruishoutem.
De redactie