Moei­lij­ke och­tend­spits op E17: meer­de­re auto’s betrok­ken bij onge­val in Deer­lijk, ook onge­val in Waregem

Foto E17

Vlaams Verkeerscentrum

Het is een moeilijke ochtendspits op de E17 vanmorgen, door een ongeval in Deerlijk met meerdere voertuigen. En ook in Waregem is er een ongeval op de E17, maar dan richting Kortrijk.

Het ongeval gebeurde kort na half acht, op de E17 in Deerlijk in de richting van Gent. Volgens getuigen zijn daar meerdere auto's op elkaar ingereden, zeker een zestal. Er is gelukkig vooral blikschade.

Het ongeval zorgt wel voor een lange file vanuit Kortrijk, richting Gent.

Ook problemen in andere richting

Kort na het ongeval in Deerlijk gebeurde ook in Waregem een ongeval op de snelweg, maar dan in de richting van Kortrijk. Dat zorgt voor een file al van voor de afrit Kruishoutem.

