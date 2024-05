De jonge Stasegemnaar opende vorig jaar een eigen bloemenzaak aan zijn ouderlijk huis. Hij kreeg een passie voor bloemschikken na het overlijden van z'n broer. "6 jaar geleden ben ik mijn broer verloren 500 meter verder in de straat. School heeft mij opgevangen en mijn leerkracht heeft me verder ondersteund in het bloemschikken. Ik doe dat super graag. Het gevoel dat ik mijn broer verloren ben, kan je in een stuk steken."