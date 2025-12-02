Moderne boeteling in beperkte oplage steunt organisatie Boetprocessie Veurne
In Veurne loopt dit eindejaar een bijzonder kunstproject van cultuurschepen én grafisch ontwerper Fre Devos. Hij ontwierp 25 moderne zeefdrukken geïnspireerd op de boeteling uit de Boetprocessie. De oplage is beperkt en de opbrengst gaat integraal naar de Sodaliteit van de Gekruisigde Zaligmaker.
Schepen en grafisch ontwerper Frederic Devos ontwierp 25 zeefdrukken waarin de traditionele boeteling in een hedendaagse stijl wordt afgebeeld. “Modern, maar met respect voor de Boetprocessie,” zegt Devos. De prints worden verkocht aan 99 euro, inclusief kader en echtheidscertificaat, ondertekend door Devos en de Sodaliteit. De netto-opbrengst van zo’n 1.000 euro gaat integraal naar de organisatie van de Boetprocessie.
Bij de Sodaliteit reageren ze enthousiast. “Deze werken tonen hoezeer dit erfgoed blijft leven,” aldus prefect Gilbert Vanlerberghe. Ook Edwin Coulier benadrukt de blijvende verbondenheid met de traditie.
Extra bijzonder: de zeefdrukken zijn met de hand gemaakt door mensen met een beperking bij vzw Ithaka in Oostende.