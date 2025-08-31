Missionaris Willy Ollevier (81) krijgt huldiging van stad Ieper: “werk nu als pastoor in Taiwan”
Willy Ollevier met zijn zes broers.
Op het stadhuis van Ieper Willy Ollevier (81) gehuldigd als scheutist (missionaris die lid is van de Congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria, red.). Ollevier woont en werkt al 55 jaar in Taiwan. Als priester en missionaris zet hij zich in voor onderwijs, vrede en sociale rechtvaardigheid.
Willy Ollevier groeide op in Elverdinge, bij Ieper. In zijn jeugd ging hij naar het college in Poperinge, in 1970 vertrekt hij als missionaris naar Taiwan. "Ik woon in Taipé en ben daar pastoor. Het is een stad van bijna een half miljoen inwoners. Al blijft mijn hart ook voor een stuk in Ieper", vertelt Willy.
Vandaag wordt hij gehuldigd door de stad, die zijn engagement "indrukwekkend" noemt. Ook zijn broers zijn bij de huldiging aanwezig. Ze zijn allemaal tussen de 75 en 83 jaar oud. De jongste is het eerste petekind van wijlen Koning Boudewijn.