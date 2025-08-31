22°C
Aanmelden
Nieuws
Ieper

Mis­si­o­na­ris Wil­ly Olle­vier (81) krijgt hul­di­ging van stad Ieper: werk nu als pas­toor in Taiwan”

Huldiging ieper

Willy Ollevier met zijn zes broers.

Op het stadhuis van Ieper Willy Ollevier (81) gehuldigd als scheutist (missionaris die lid is van de Congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria, red.). Ollevier woont en werkt al 55 jaar in Taiwan. Als priester en missionaris zet hij zich in voor onderwijs, vrede en sociale rechtvaardigheid.

Willy Ollevier groeide op in Elverdinge, bij Ieper. In zijn jeugd ging hij naar het college in Poperinge, in 1970 vertrekt hij als missionaris naar Taiwan. "Ik woon in Taipé en ben daar pastoor. Het is een stad van bijna een half miljoen inwoners. Al blijft mijn hart ook voor een stuk in Ieper", vertelt Willy.

Vandaag wordt hij gehuldigd door de stad, die zijn engagement "indrukwekkend" noemt. Ook zijn broers zijn bij de huldiging aanwezig. Ze zijn allemaal tussen de 75 en 83 jaar oud. De jongste is het eerste petekind van wijlen Koning Boudewijn.

De redactie

Meest gelezen

Ongeval waregem koerse paard
Nieuws
Update

Twee paarden overleven valpartijen op Waregem Koerse niet
Aangespoelde walvis reddingsactie
Nieuws
Update

Noord-Atlantische dwergvinvis spoelt opnieuw aan na tevergeefse reddingspoging
Ongeval elverdinge
Nieuws
Update

Twee personen gewond na botsing in Elverdinge, bestuurder had te veel gedronken

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden