Willy Ollevier groeide op in Elverdinge, bij Ieper. In zijn jeugd ging hij naar het college in Poperinge, in 1970 vertrekt hij als missionaris naar Taiwan. "Ik woon in Taipé en ben daar pastoor. Het is een stad van bijna een half miljoen inwoners. Al blijft mijn hart ook voor een stuk in Ieper", vertelt Willy.

Vandaag wordt hij gehuldigd door de stad, die zijn engagement "indrukwekkend" noemt. Ook zijn broers zijn bij de huldiging aanwezig. Ze zijn allemaal tussen de 75 en 83 jaar oud. De jongste is het eerste petekind van wijlen Koning Boudewijn.

