“We komen op en we zien de lach op de mensen hun gezicht. Hier voel ik me goed in. Ik zie een lach, soms een traan. En daar doen we het voor”, zegt Koko Diamond.

Ze moeten op alles letten: kostuums, haartooi, voorkomen en het feilloos uitvoeren van hun acts. De jury heeft alvast een hele kluif aan de kleurrijke figuren die op de loper paraderen. Maar de kandidaten voelen zich in hun sas. Dit is hun moment. Ze pakken het publiek in, vooral met hun extravagante showkostuums. Sommigen staan elke week wel ergens op de planken en dat geeft hen zelfvertrouwen, zo blijkt.