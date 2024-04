Sinds september was het Brugse Minnewaterpark niet toegankelijk voor het grote publiek door renovatiewerken. Een deel van het park is nu opnieuw open. Het water is nu beter zichtbaar en er kwamen banken, tafels en petanquevelden bij.

Wanneer de rest van het park open gaat, is nog onduidelijk. Een aantal zones zijn nog niet beplant door het natte weer. Sommige planten die wel al geplant zijn hebben nog wat tijd nodig om te groeien. Om te voorkomen dat te veel mensen toch in die zones komen, is de toegang aan de Vesten nog afgesloten. Via de Arsenaalstraat en Minnewaterstraat is het park wel toegankelijk.