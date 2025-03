Federaal minister van Consumentenbescherming en Gelijke Kansen Rob Beenders weet uit ervaring hoe belangrijk het is om je goed te laten omringen. "Voor jongeren met een gehoorprobleem is het belangrijk om ook andere jongeren te ontmoeten met een gehooruitdaging. "Toen ikzelf plots mijn gehoor verloor, was het voor mij enorm belangrijk om me met mensen te omringen met gelijkaardige ervaringen", aldus Beenders.