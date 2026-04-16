Harelbeke

Minis­ter helpt samen met nieuw­ko­mers bij bui­ten­school­se opvang in Harelbeke

Vlaams minister van Integratie Hilde Crevits heeft vanmorgen een bezoek gebracht aan de stedelijke basisschool Zuid in Harelbeke. Ze hielp er even mee in de buitenschoolse opvang. In de opvang werken 10 vrijwilligers.

Eén van hen is Nizar uit Palestina. Hij woont anderhalf jaar in Vlaanderen. Het netwerk Open helpt nieuwkomers als Nizar in Zuid-West-Vlaanderen om via vrijwilligerswerk een sociaal netwerk uit te bouwen en Nederlands te oefenen. De minister maakte vanmorgen kennis met het netwerk . 

Nizars vrijwilligerswerk begon als onderdeel van zijn inburgeringstraject van nieuwkomer. Dat duurt 40 uur. Intussen werkt hij hier al 6 maanden. Een mooi voorbeeld, zegt de minister.

Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme

