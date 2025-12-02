Uit een jaarlijkse controles van Toerisme Vlaanderen blijkt dat 40 procent van de logies niet in orde zijn met het logiesdecreet. Iedereen die in Vlaanderen verblijven promoot en tegen betaling verhuurt aan toeristen, is verplicht om dat te melden bij Toerisme Vlaanderen. Daarnaast moeten logies voldoen aan de uitbatingsvoorwaarden van het Vlaamse logiesdecreet, dat onder meer betrekking heeft op brandveiligheid, hygiëne en minimale kwaliteit.