Enkel logies met een geldig registratienummer zullen zich kunnen aanmelden op Airbnb
Enkel logies met een geldig registratienummer zullen zich in Vlaanderen nog mogen aanbieden via onlineplatformen zoals Airbnb. Dat meldt Vlaams minister van Toerisme Melissa Depraetere.
Uit een jaarlijkse controles van Toerisme Vlaanderen blijkt dat 40 procent van de logies niet in orde zijn met het logiesdecreet. Iedereen die in Vlaanderen verblijven promoot en tegen betaling verhuurt aan toeristen, is verplicht om dat te melden bij Toerisme Vlaanderen. Daarnaast moeten logies voldoen aan de uitbatingsvoorwaarden van het Vlaamse logiesdecreet, dat onder meer betrekking heeft op brandveiligheid, hygiëne en minimale kwaliteit.
"De platformen zullen ook de gegevens over hun aanbod moeten delen met Toerisme Vlaanderen. Door die gegevens systematisch te screenen, vermijden we dat logies onder de radar blijven of illegaal verhuurd worden", zegt Depraetere in De Zondag. "Het gaat vaak om appartementen of woningen voor singles die vandaag gebruikt worden als toeristische logies. Dat willen we nu aanpakken, zodat woningen die bedoeld zijn om in te wonen, ook zo gebruikt kunnen worden", aldus Depraetere.